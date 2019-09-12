Яхина о сериале «Зулейха открывает глаза»: «Экранизация больше похожа на полнометражный фильм»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Писательница Гузель Яхина посмотрела режиссерскую версию телесериала «Зулейха открывает глаза» канала «Россия» и считает, что сериал больше похож на полнометражный фильм.

«Первым впечатлением было удивление, потому что я не ожидала увидеть то, что увидела на экране. Я увидела, особенно в первой серии, что экранизация романа скорее похожа на полнометражный фильм, чем на сериал. С тех пор я называю его телефильмом», — сказала писательница Гузель Яхина.

Это связано с тем, что в сериале есть инструменты, присущие полнометражной картине, в том числе актерская работа, где не все смыслы вкладываются в слова, а передаются посредством мимики и немого диалога. Далее длинные сцены, и у создателей нет гонки за сюжетом.

«В сериале есть спокойный и внутренне-напряженный, но при этом отстраненный внешний рассказ. Сцена перетекает в другую сцену с помощью плавного повествования», — отметила писательница.

Часть съемок сериала проходила в Татарстане, в частности, в Казани.

Мини-сериал будет состоять из 8 серий по 52 минуты каждая. Точная дата выхода пока неизвестна.



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