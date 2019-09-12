Взлеты, падения и реактивные двигатели: РТ впервые принимает первенство ПФО по авиамодельному спорту

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В селе Каинки Верхнеуслонского района Татарстана прошла церемония открытия первенства Приволжского федерального округа по авиамодельному спорту. В соревнованиях принимают участие около 60 человек, 20 из них — жители республики.

Во время торжественной церемонии открытия первым перед участниками выступил глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов: «Приятно открывать такое историческое событие. Я бы хотел, чтобы на базе этого учебного центра получали свои навыки и практику наши будущие летчики, инженеры, конструкторы. Потому что по-другому никак».

Далее слово взял заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров. Он поприветствовал всех присутствующих от имени Министерства спорта Республики Татарстан, поблагодарил организаторов турнира и отметил, что только недавно Россия праздновала День физкультурника, и Татарстан успешно поддерживает эти традиции. «Благодаря подобным соревнованиям мы поддерживаем статус самого спортивного региона Российской Федерации», — добавил замминистра.

После церемонии открытия показал свое мастерство один из участников — будучи внутри защитного ограждения, он пилотировал модель, держа ее за веревку. По малейшему движению руки модель меняла свое направление, совершая мертвые петли и другие фигуры высшего пилотажа.

Также для показательного выступления за пульт взялся чемпион России по авиамодельному спорту Дмитрий Ильин. Он выступает в классе 3D-пилотажа (радиоуправляемая модель). Однако Ильин слишком интенсивно крутил и вертел своим самолетом, настолько, что крыло не выдержало такой нагрузки и отвалилось. Из-за падения с метровой высоты пострадал корпус, но двигатель и система управления остались целыми.

Спортсмены соревнуются за ценные призы от директора и главного конструктора ЗАО «Эникс» Валерия Побежимова, а также за повышение нормы разряда.

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