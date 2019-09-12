Школьники из Татарстана собрали в помощь казанскому хоспису почти 276 тыс. рублей

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Школьники 30 классов Казани, Зеленодольска и села Сокуры Лаишевского района Татарстана поддержали благотворительную акцию «Дети – детям». В помощь подопечным казанского хосписа учащиеся собрали 275 тыс. 827 рублей, сообщает Минобрнауки РТ.

«Суть первосентябрьского флешмоба – купить один общий букет от класса, а покупку остальных букетов по случаю Дня знаний заменить на перечисление денег, равных по стоимости цветам, на помощь тяжело больным детям», – отмечается в сообщении министерства.

Девиз благотворительной акции, которую провел Фонд имени Анжелы Вавиловой, – «Добро не завянет». «Собранные деньги будут потрачены на покупку специального питания, колясок, лекарств, отсосов и кислородных концентраторов для тяжело больных детей», – рассказал председатель правления фонда Владимир Вавилов.

Он добавил, что денежные средства фонду начали передавать еще в августе. «Мы особенно рады, что в акции приняли участие дети, которые искренне захотели помочь своим сверстникам», – заметил Вавилов.

Благотворительную акцию «Дети – детям» в помощь подопечным казанского хосписа Фонд имени Анжелы Вавиловой проводит уже третий год.

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