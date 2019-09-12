Марат Ахметов в Актаныше откроет финал республиканских сельских спортивных игр «Авыл яшьляре»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ».) Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов в пятницу, 13 сентября, откроет финал республиканских сельских спортивных игр «Авыл яшьляре». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

В Актанышском районе с 10 по 15 сентября при поддержке Минсельхозпрода РТ проходят финальные соревнования ХI летних сельских спортивных игр «Авыл яшьляре» Республики Татарстан, посвященные 100-летию образования ТАССР.

Финальные состязания пройдут по перетягиванию каната, мас-рестлингу, национальной спортивной борьбе «корэш», легкой атлетике, волейболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, бадминтону и мини-лапте в рамках программы сельской спартакиады «Сәләмәтлек», уточнили в пресс-службе ведомства.

Также программа сельского спортивного праздника включает соревнования доярок – мастеров машинного доения и механизаторов-трактористов.

Согласно информации администрации Актанышского муниципального района, церемония закрытия состоится в райцентре на Центральном стадионе 14 сентября в 17.00. Здесь же будут награждать победителей по всем видам соревнований.

Как сообщало ранее ИА Татар-информ», соревнования пройдут на базе спортивных объектов Актанышского района, в них примут участие команды всех 43 муниципальных районов республики.

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