В Татарстане стартовал республиканский конкурс видеороликов «Ребенок в мире прав»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане запустили ежегодный Республиканский конкурс информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

«Это социально значимое мероприятие. Конкурс в этом году в республике пройдёт в шестой раз. Мы задумались, как бы в интересной для детей форме поговорить о такой сложной и глубокой теме, как права ребёнка. Через такой конкурс мы хотим понять, как сами дети себя ощущают в обществе и мире в целом, как они осмысливают свои права», — объяснила омбудсмен.

Этим конкурсом организаторы стараются привлечь внимание детей и взрослых к вопросу интересов, прав и безопасности ребенка.

«Сначала ребята изучают эту тему, потом происходит осмысление. Затем они думают, как подать тему. И потом выдают нам готовый продукт. На основании тех работ, которые мы получаем, мы видим, что больше интересует ребят, мы видим их внутренний мир. Раньше было много роликов о войне. Видимо, то, что транслировалось по телевизору — Украинский конфликт, Сирийский вопрос, также сказывалось и на мировосприятии детей. Сейчас таких роликов практически нет. Всегда много роликов, посвященных благополучию семьи, например», — добавила Удачина.

Участниками конкурса могут стать дети и молодежь в возрасте от 6 до 30 лет как индивидуально, так и в составе групп или творческих коллективов.

Заявку на конкурс желающим необходимо подать до 20 октября 2019 года. Положение и правила конкурса можно найти на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан.

Авторы 10 лучших роликов получат от организаторов грамоты и призы в размере 20 тысяч рублей.

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