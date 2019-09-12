Минниханов назначит новых членов Правительства после встречи с ушедшими в Госсовет РТ министрами

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Имена кандидатов на вакантные должности перешедших в Госсовет РТ членов Правительства Татарстана будут озвучены после того, как Президент РТ Рустам Минниханов проведет ряд встреч и примет окончательное решение. В числе прочего руководитель республики планирует встретиться и с самими ушедшими в парламент министрами. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«На следующей неделе у Президента РТ запланирована встреча с теми, кто уходит. Кандидатов на освободившиеся места в Правительстве Татарстана мы традиционно не называем, список очень обширный, интересный. Но пока Президент РТ не проведет переговоры и не примет окончательного решения, мы кандидатуры не называем», – сказала Галимова. Она уточнила, что избравшиеся в парламент республики министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев, глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов и руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айрат Зарипов пока работают на своих должностях.

«До проведения первой организационной сессии они еще не являются депутатами и остаются на своих должностях. Но 20 сентября, когда начнется первое заседание сессии Госсовета, они будут уже выступать в роли депутатов», – пояснила официальный представитель Казанского Кремля.

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