Сбывавших в Татарстане поддельные картриджи для принтеров аферистов обвиняют в организации ОПГ

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Аферистов, сбывавших в Татарстане поддельные картриджи для принтеров, подозревают в организации ОПГ, об этом стало известно после того, как на днях в отношении подозреваемых в моешнничестве было возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества.

«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ нашли у задержанных станок, при помощи которого на корпусе картриджей выжигались логотипы известных торговых марок. Обнаружены были голограммы производителей, упаковочные материалы и более 35 тысяч поддельных картриджей, а также документы по их поставкам», — сообщала в марте официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следователями ГСУ МВД по РТ были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров. На днях против задержанных возбудили еще и дело об организации преступного сообщества и участии в нем.

В данный момент по делу проходят девять подозреваемых. Пятеро из них помещены под стражу, один находится под домашним арестом, а остальные – под подпиской о невыезде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что торговлю злоумышленники осуществляли в Истринском районе Подмосковья, а склады с готовой продукцией находились в Московском регионе, Чувашии, Марий Эл и Татарстане. По предварительным подсчетам, правообладателям торговых марок был причинен ущерб на сумму более 100 млн рублей.

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