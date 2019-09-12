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Динара Прокопьева

12 сентября 2019, 12:20

Экономика и финансы

Анкеты по проекту «Наш двор» будут обработаны вручную силами волонтеров

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Экономика и финансы

Анкеты по проекту «Наш двор» будут обработаны вручную силами волонтеров

Центр обработки анкет татарстанцев, высказавших пожелания по благоустройству дворов, открылся сегодня на «Казанской ярмарке».

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Анкеты по республиканской программе «Наш двор», заполненные жителями Татарстана и собранные в единый день голосования 8 сентября, будут обработаны вручную силами добровольцев. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Центр обработки информации находится на территории „Казанской ярмарки“. Туда до конца недели будут свезены все анкеты. Документы будут обрабатывать порядка 50 волонтеров, исходя из того объема, который мы ожидаем. Вся работа будет вестись вручную», — отметила Галимова.

Добровольцы введут данные в общую базу, а анализ займет около месяца. Затем будет сформирован итоговый протокол, на основе которого вновь состоятся итоговые встречи во дворах. С учетом мнения татарстанцев будут созданы проектные решения по благоустройству дворов по всей республике.

«Сегодня можно говорить о том, что масштабная работа по программе, анонсированная Президентом РТ, только начинается», — заключила Галимова.

Анкетирование охватило 14 городов республики и четыре татарстанских поселка. Раздача анкет продолжалась со 2 по 6 сентября. Заполненный бланк анкеты татарстанцы должны были взять с собой на выборы депутатов Госсовета РТ 8 сентября.

Республиканская программа по благоустройству «Наш двор» рассчитана на три года. Общая сумма финансирования — 50 млрд рублей. 

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