Мухаметшин раскритиковал резкие высказывания Жириновского в разговоре со спикером Госдумы Володиным

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин обсудил со спикером Госдумы РФ скандальное выступление депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского. Политик резко высказался о бюджетной политике в отношении национальных регионов, сообщила Галимова на брифинге в Кабмине Татарстана.

«Состоялся разговор Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина с Вячеславом Володиным, в ходе которого была отмечена неприемлемость подобного рода высказываний со столь высокой трибуны», — сказала представитель Казанского Кремля.

Она подчеркнула, что резкие слова лидера ЛДПР не могли не вызвать негативного общественного резонанса и соответствующей реакции со стороны руководства Татарстана.

«Очередной провокационный словесный демарш скандально известного политика встретил справедливые возражения и спикера российского парламента Вячеслава Володина, который, как вы помните, прервал господина Жириновского и призвал лидера ЛДПР быть корректным и не делить людей по национальности и вероисповеданию», — заключила Галимова.

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