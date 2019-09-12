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Татар-информ

12 сентября 2019, 12:30

Hi-Tech

Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза

Hi-Tech

Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза

Самыми популярными услугами стали покупки в Google Play, оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные переводы, а также оплата онлайн-игр.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы сегмента мобильной коммерции в первом полугодии 2019 года. Оператор отмечает все большую популярность финансовых сервисов среди клиентов: оборот сегмента вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество операций – на 80%. Самыми популярными услугами стали покупки в Google Play, оплата размещения объявлений на сайтах, мобильные и денежные переводы, а также оплата онлайн-игр и благотворительные взносы.

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции. Наибольший рост оборота продемонстрировала Челябинская область – там он составил 376%. Следом в рейтинге регионов расположился Екатеринбург с результатом в 276%. Тройку лидеров замыкает Иркутск с показателем в 206%. В Москве и Санкт-Петербурге рост оборота составил 191% и 156% соответственно.

Оператор проанализировал, в каких регионах быстрее растет количество совершаемых операций в сегменте мобильной коммерции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым высоким этот показатель стал в Чувашии и составил 286%. В Москве количество операций по итогам первых шести месяцев 2019 года выросло в 3,5 раза. Следом в рейтинге расположился Саратов с показателем 222%. Четвертую и пятую строчки списка заняли Самара и Барнаул – прирост в этих регионах составил 219% и 212% соответственно.

По итогам первого полугодия 2019 года число пользователей финансовых сервисов Tele2 выросло на треть по сравнению с июнем прошлого года. Лидером стала Пензенская область – там прирост составил 105%. Следом в рейтинге идут Самара и Саратов – они демонстрируют результаты в 94% и 93% соответственно. В первую пятерку лидеров вошли Барнаул и Абакан с показателями в 90% и 88%. Аналогичный показатель в Москве составил 75%.

С момента запуска новой коммуникационной платформы «Другие правила» Tele2 расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке. Портал позволяет совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тысяч товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Пользователи сервиса могут оформить кредитную или дебетовую карту одного из банков-партнеров на индивидуальных условиях. Набирает популярность и инвестиционный сервис, позволяющий получить денежный бонус на счет телефона Tele2 при вложении от 100 рублей.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:
«Мобильная коммерция – один из самых быстрорастущих сегментов на российском рынке. Tele2 активно развивает это направление, о чем свидетельствуют наши операционные результаты. При этом финансовые сервисы Tele2 учитывают тренд на digital-трансформацию, которая затронула все бизнесы компании. Оператор создал универсальный безопасный платежный инструмент, в котором абонент может быстро и интуитивно решать свои задачи. Мы продолжим запускать инновационные продукты по «другим правилам», масштабировать их на всю страну и предлагать нашим клиентам современные мобильные финансовые услуги».

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам II квартала 2019 года показатель NPS составил 43%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 14 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.
 

 

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