Любитель путешествовать по Казани на автобусах пес Тайсон нашелся после публикации в «Татар-информ»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Звезда казанских автобусов и пабликов пес Тайсон нашелся после публикации в ИА «Татар-информ». Об этом корреспонденту сообщила покровительница собаки и казанская зоозащитница Ильмира Аухадиева.

Ранее стало известно, что с любителя кататься на автобусах по Казани неизвестные сорвали ошейник. Ильмира Аухадиева благодаря номеру телефона на бирке ошейника примерно каждые полчаса получала сообщения от жителей столицы Татарстана о местонахождении собаки. Женщина обнаружила пропажу в понедельник - 9 сентября, когда звонки прекратились.

«Вот привезли вчера на зоотакси, надели ошейник и 4 бирки», — рассказала женщина.

Пес стал знаменит после того, как в социальные сети попали его фото из общественного транспорта. Тайсон любит уезжать туда, где не бывал раньше.

Привычка кататься на автобусе появилась у него в ноябре 2018 года. Сначала путешественник проезжал от конечной родного поселка Мирный несколько остановок и возвращался обратно. Со временем небольшие путешествия переросли в дальние – по Казани, а водители и кондукторы словно перестали обращать на него внимание.

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