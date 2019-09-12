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Татар-информ

12 сентября 2019, 12:08

Экономика и финансы

Кабмин РТ утвердил проект планировки новой ОЭЗ «АлмА»

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Экономика и финансы

Кабмин РТ утвердил проект планировки новой ОЭЗ «АлмА»

Контроль за выполнением постановления возьмет на себя Минэкономики республики.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Кабинет министров Татарстана утвердил проект планировки особой экономической зоны «АлмА». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Утвердить прилагаемый проект планировки территории создаваемой особой экономической зоны производственного типа „АлмА“ на территории Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского муниципальных районов Республики Татарстан», — говорится в постановлении.

Согласно документу, контролировать его выполнение будет Минэкономики РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году министерство уже подготовило заявку на создание ОЭЗ. К 2025 году объем инвестиций ее якорных резидентов достигнет 67,9 млрд рублей, будет создано более 1,4 тыс. новых рабочих мест, отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

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