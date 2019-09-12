Под реконструкцию канализационного коллектора в Казани выделят участок в 30 тыс. квадратных метров

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В столице Татарстана планируют реконструировать канализационный коллектор ПАО «Казаньоргсинтез», от жилмассива Левченко до улицы Первого Мая. Информация об этом размещена в новом сборнике документов исполкома Казани.

«Утвердить проект планировки и межевания территории линейного объекта „Реконструкция участка канализационного коллектора очищенных сточных вод ПАО „Казаньоргсинтез“ от ж. м. Левченко до ул. Первого Мая“», — говорится в документе.

С учетом перспективного развития расчетный расход очищенных сточных вод составляет 3000 куб. м/час. Диаметр самотечно-напорного канализационного коллектора составит 800 мм. Переходы под автомобильными и железными дорогами принимаются в футлярах. Переход через старицу реки Казанки предусматривается наземным способом, на высоких опорах.

«Общая площадь отвода, необходимая для размещения объекта „Реконструкция участка канализационного коллектора очищенных сточных вод ПАО „Казаньоргсинтез“ от ж. м. Левченко до ул. Первого Мая“, ориентировочно составляет 29484 кв. м», — отмечается также в документе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.