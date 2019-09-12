Из-за ремонта дороги до конца сентября ограничено движение на улице Зеленая

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани из-за ремонта улично-дорожной сети до 30 сентября ограничено движение на улице Залесная. Соответствующая информация опубликована в новом сборнике документов.

«Обеспечить выполнение работ по ограничению движения по проезжей части улицы Зеленая, на участке от улицы Натана Рахлина до переулка Беркутова, на период с 05.09.2019 до 30.09.2019», — говорится в документе.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева.

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