Казанских садоводов-любителей приглашают на ежегодную выставку винограда

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Казанских садоводов-любителей и виноградарей Татарстана, а также соседних регионов приглашают на ежегодную выставку винограда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

На выставке посетители смогут получить рекомендации по выращиванию и уходу за садовыми культурами и виноградом, а также продегустировать и приобрести продукцию и саженцы.

Организаторами выставки выступают клуб виноградарей «Казанская лоза» и Казанский федеральный университет.

Выставка откроет свои двери в 10.00 по адресу: ул. Рауиса Гареева, 79 корп. 1. Вход для всех посетителей свободный.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.