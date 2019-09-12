Ага Хан и Минтимер Шаймиев в Болгаре выпустили марку в честь архитектурной премии

(Болгар, 12 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Принц Карим Ага Хан IV и Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев приняли участие в церемонии гашения почтовой марки, выпущенной в честь международной премии Ага Хана в области архитектуры. Мероприятие прошло в Болгарской исламской академии.

Для поступающей в обращение почтовой марки с логотипом премии будет издан и специальный конверт первого дня, а также для Москвы, Казани и Болгара будут выпущены штемпеля специального гашения. Всего будет выпущено 150 тыс. экземпляров марки.

Шаймиев назвал событие значимым для «святой Болгарской земли». Он отметил, что гашение марок — прекрасная возможность увековечивать памятные мероприятия.

«Я должен сказать, что мы научились правильно подходить к этим тонким делам возрождения исторических памятников. Мы рады тому, что удалось возродить объекты в полном соответствии с очень требовательными правилами ЮНЕСКО. И сейчас у нас много опыта, которым мы готовы поделиться», — сказал госсоветник.

Шаймиев поблагодарил Ага Хана за внимание к Татарстану. «За то, что доехали до этих земель и показали огромное уважение к нашему народу, верующим и к России», — обратился он к принцу.

Важно, чтобы люди сохраняли ценности религии, которую они исповедуют, сказал принц Карим Ага Хан IV. «Для меня большое счастье участвовать в этой церемонии — гашении специальной марки. Это имеет большое значение в сохранении мира», — подчеркнул он.



Также делегация осмотрит архитектурную жемчужину современного Болгара — комплекс «Белая мечеть». В состав комплекса входят резиденция духовных лидеров мусульманства, медресе для обучения основам ислама и здание самой мечети. Открыт в 2012 году.

Кроме того, принцу проведут экскурсию по архитектурным памятникам Болгарского городища, Музею Болгарской цивилизации, Музею Корана и центральной части города.

Принц Карим Ага Хан является духовным лидером мусульман-исмаилитов, унаследовав этот статус в возрасте 20 лет. Ага Хан осуществляет духовное руководство сообществом в 15 млн человек, которые проживают примерно в 25 странах, в основном в Западной и Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а также в Северной Америке и Западной Европе.

Ага Хан является прямым потомком Пророка Мухаммеда через его двоюродного брата и зятя Али, первого Имама, и его жену Фатиму, дочь Пророка.

Церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры пройдет 13 сентября в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Одним из шести победителей премии стал проект из Татарстана — Программа развития общественных пространств республики.

Премия служит средством поддержки архитектурных концепций, успешно отвечающих на нужды и потребности сообществ в странах, в которых значительна доля мусульманского населения.

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