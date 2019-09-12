Заместителю руководителя Кукморского исполкома сделали выговор за сокрытые банковские счета

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Заместителю руководителя Кукморского исполкома сделали выговор за счета, не указанные в справке о доходах, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Выяснилось, что один из заместителей руководителя исполкома не отразил в справках о расходах и доходах за 2018 год 440 тысяч рублей, который его супруга получила после продажи квартиры, а также четыре лицевых счета в банках, открытые на него и жену», — рассказал Галиев.

По закону, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах и имуществе своем, своих супругов, а также детей.

Прокурор внес представление в адрес руководителя исполкома, в котором потребовал разобраться в ситуации и наказать виновного. В итоге заместителю руководителя исполкома объявили выговор.

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