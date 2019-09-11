Экологи из Татарстана взяли под опеку заблудившихся в огороде лебедят

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Двух лебедят, ранее обнаруженных на огороде в деревне Нижняя Стерля Азнакаевского района Татарстана, спасшие их экологи взяли под опеку. Они навестили птенцов на озере, проверили их состояние и покормили.

«Мы находимся на озере Лебяжье. Вот наши лебедята, которые добрались до улицы Кызыл тан, 22 в населенном пункте Нижняя Стерля. Состояние лебедят удовлетворительное», - сообщила госинспектор Эльза Валеева в коротком видео в соцсетях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что потерявшихся крупных птенцов обнаружил местный житель по имени Ахат и обратился на один из телеканалов. Мужчина не знал, что делать, потому что к нему в огород забрались два лебеденка. Птицы были обнаружены среди рассады. Специалисты пресс-службы Минэкологии РТ сообщили о данном происшествии в районное территориальное управление. Экологи оперативно выехали на место, взяли напуганных птенцов на руки и доставили на машине к местному озеру Лебяжье.

Пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова пояснила, что птицы были взяты экологами под опеку, поскольку в момент обнаружения на огороде они были выбившимися из сил и голодными. Вероятно, птенцы покинули свою привычную среду обитания в связи с каким-то дискомфортом. Поэтому экологи решили проверить, как им сейчас живется на озере, и покормить хлебом.



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