(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура требует от исполкома Казани решения по котельной, на ремонт которой не нашли денег, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В преддверии отопительного сезона прокуратура Приволжского района проверила котельную, обслуживающую дома на Дорожной и Набережной улицах города. Специалисты выяснили, что владелец котельной неоднократно сообщал местным властям о том, что объект работает нестабильно и нуждается в капремонте, на который у него нет денег.

«На эту проблему обращали внимание муниципальных властей, прокуратуры, а также управляющей и обслуживающей организации, однако органы самоуправления мер не приняли, ссылаясь на отсутствие бюджетного финансирования», — рассказал Галиев.

Он пояснил, что по закону орган самоуправления может потребовать от собственника провести ремонт или запретить использовать объект на определенный срок. Однако ответственными за исправную работу котельной все равно являются муниципальные власти.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к исполкому, в котором потребовала признать его бездействие незаконным, а также обязать его принять меры по решению данной проблемы. Иск суд надзорного ведомства удовлетворил.

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