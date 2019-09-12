Разиль Валеев о татарской эстраде: «На сцене у нас сейчас правят любители во главе с Салаватом»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Татарская сцена отдана непрофессиональным исполнителям, нет высокого искусства, на эстраде правят любители по главе с Салаватом Фатхутдиновым. Такое мнение на пресс-конференции высказал народный поэт Татарстана Разиль Валеев.

«У нас очень много фестивалей с участием самодеятельных исполнителей. По правде говоря, сегодня 90 процентов песен – от самодеятельных авторов и самодеятельных артистов. Последние 15-20 лет татарское искусство дало зеленый свет самодеятельности, на сцене у нас сейчас правят любители во главе с Салаватом Фатхутдиновым. У меня нет никаких претензий, они очень нужны», – сказал Разиль Валеев.

По словам народного поэта, на основе творчества самодеятельных исполнителей формируется высокое искусство. «Но на переднем плане флагманом должно идти профессиональное искусство. Конечно, важно вести эти два направления вместе», – сказал он.

Разиль Валеев также допустил, что такая ситуация складывается из-за отсутствия лидера в профессиональном искусстве.

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