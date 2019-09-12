В Казани в ЖК «Созвездие» на улице Космонавтов планируют построить детский сад

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В Казани в ЖК «Созвездие», который находится на улице Космонавтов, планируют построить детский сад. Общественные обсуждения по проекту строительства объекта дошкольного образования стартовали сегодня. Информация об этом размещена в новом сборнике документов мэрии города Казани.

«Предоставить ООО „Жилищная основа“ разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков кадастровый номер 16:50:050152:4161 площадью 154 кв. м, 16:50:050152:4163 площадью 842 кв. м по ул. Космонавтов — объекты дошкольного образования в зоне специального назначения (Д3)», — указано в документах.

Общественные обсуждения будут проводиться с 12 сентября по 10 октября на сайте https://dispute.kzn.ru.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина.



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