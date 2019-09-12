В России упали цены на предыдущие модели iPhone

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Компания Apple после презентации новинок резко снизила цены на предыдущие модели смартфонов, включая iPhone 8, 8 Plus и iPhone XR. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации с официального сайта, стоимость гаджетов сейчас составляет от 40 тыс. pyб. за iPhone 8 (в начале продаж модель стоила 57 тыс. руб.), от 45 тыс. pyб. за модель iPhone 8 Plus (в начале продаж — 69 тыс. руб.). Новая цена популярной бюджетной модели iPhone XR составляет сейчас от 50 тыс. pyб. (в начале продаж заявленная цена составляла 66 тыс. руб.).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 10 сентября компания Apple презентовала новые смартфоны iPhone 11, iPhone Pro и iPhone Pro Max.



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