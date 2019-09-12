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Татар-информ

12 сентября 2019, 10:48

Общество

Около строящегося Центра семейного отдыха на Павлюхина перекрыли часть дороги

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Общество

Около строящегося Центра семейного отдыха на Павлюхина перекрыли часть дороги

Фото: архив

Ограничение движения действует по проезжей части улиц Павлюхина и Спартаковская до 15 октября.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В Казани около строящегося Центра семейного отдыха на Павлюхина до 15 октября перекрыли часть дороги. Соответствующая информация опубликована в новом сборнике документов.

«Обеспечить выполнение работ по ограничению движения по проезжей части улиц Павлюхина и Спартаковская в районе здания № 91 по ул. Павлюхина на период с 05.09.2019 по 15.10.2019», — говорится в документе.

На участке дороги установлены временные ограждения. Контроль за исполнением возложен на председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева. 

Площадь нового центра составит 137 тыс. кв. м. Будущий ТЦ будет пятиэтажным, где нижние этажи займет парковка, а верхние – торговые помещения и места для развлечений. Сдача объекта запланирована на III квартал 2020 года.

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