В Казани состоялось первое заседание мужского проекта «I'MAN»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Вчера, 11 сентября, в Галеевской мечети Казани состоялась первая встреча-знакомство с участниками мужского проекта «I'MAN». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Новый исключительный проект создан по многочисленным просьбам сильной половины мусульманской уммы, готовой развиваться личностно и духовно в рамках ислама. Первое заседание посетили порядка 50 человек.

Приглашенным спикером стал имам Закария хазрат Тимганов. На первом заседании присутствующие обсудили вопрос степени присутствия ислама в жизни современного мужчины: стремления мужчины-мусульманина, отличия номинального и традиционного ислама, признаки «качественного» поклонения, воспитание благого нрава, познание себя.

Стоит отметить, что в рамках проекта «I'MAN» будут проводиться еженедельные встречи, разносторонние практики, спортивные тренировки и лекции. Встречи традиционно будут проходить в Галеевской мечети Казани.



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