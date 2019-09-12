Мэрия Казани снесет девять незаконно установленных торговых точек

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Исполком Казани планирует снести девять незаконно размещенных торговых точек, которые расположены на улицах Залесная, Кулахметова, Мамадышский тракт, проспект Победы, Даурская, Меридианная и Ю. Фучика. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — указано в документах.

Сносу подлежат торговые павильоны на улице Залесная, на пересечении проспекта Победы с Сафиуллина и по два павильона на Мамадышском тракте и улице Даурская. Один сезонный торговый объект на Кулахметова, торговый киоск на Меридианной и бахчевой развал на Фучика вблизи дома № 96.

До 17 сентября собственники должны самостоятельно демонтировать свои торговые объекты, согласно документам. Иначе их демонтируют принудительно в срок с 18 сентября по 11 декабря.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на председателя Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслана Фазылянова.



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