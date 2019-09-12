После массового ДТП в Казани на проспекте Ямашева образовалась пробка

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли последствия массового ДТП в Казани, в котором одна машина поддела сзади другую. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

Сегодня утром на пересечении проспекта Ямашева и улицы Мусина столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП на проспекте от поликлиники № 10 до Мусина образовалась пробка.

На видео видно, что «Опель» поддел отечественное легковое авто со стороны багажника. Удар был такой силы, что один из автомобилей частично влетел под другой.

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