Более 600 победителей хакатонов России встретятся в финале конкурса «Цифровой прорыв» в Казани

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей» — пройдет в Казани с 27 по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Конкурсные мероприятия пройдут в МВЦ «Казань Экспо», где одновременно в течение 48 часов в формате хакатона на площадке будут работать более 600 команд-победителей региональных хакатонов в области программирования, дизайна и управления.

Также в рамках финала пройдет школьный хакатон, где 500 юных программистов из Татарстана совместно со специалистами из областей IT-разработки и программного обеспечения за ограниченное время сообща будут решать задачи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который прошел в Казани, одним из победителей стала команда студентов университета Иннополис.



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