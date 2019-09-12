Как приехать на машине, а уйти пешком: инспекторы ДПС устроили тотальную проверку на дорогах Казани

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). Тотальную проверку на дорогах Казани поздним вечером накануне организовали сотрудники ГИБДД. Водителей легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов проверяли на соблюдение ПДД.

«Во время специального мероприятия "Тоннель" мы выявляем скрытые нарушения. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения, перевозка детей без удерживающего устройства, а также смотрим, пристегнуты ли водитель и пассажиры ремнями безопасности», – объяснил командир второй роты, первого батальона полка ДПС ГИБДД УМВД по Казани Нияз Яруллин.

Рейд начался в 8 часов вечера и закончился ближе к полуночи. Нарушителей ловили сразу в двух местах – возле березовой рощи в Дербышках и на проспекте Ямашева возле ветеринарного института.

В рейде участвовали семь экипажей и 16 инспекторов ДПС. Полицейские останавливали практически каждую машину – без внимания не оставался никто.

Ближе к 10 часам автоинспекторы остановили сразу нескольких нарушителей. У одного из них – водителя «Фольксвагена» – оказалось просроченным водительское удостоверение, то есть фактически он ездил без прав.

Мужчина рассказал полицейским, что не заметил сразу, что срок действия прав истек, увидел буквально на днях. Подать документы на замену водительского удостоверения он не успел. Отвечать на вопросы корреспондента мужчина отказался.

Сотрудники ГИБДД составили протокол и вызвали эвакуатор. Автомобиль забрали на штрафстоянку, а самому водителю за езду без прав грозит штраф до 15 тысяч рублей.

За рулем без прав попался еще один водитель. Мужчину тоже остановили возле березовой рощи, вместе с ним в салоне автомобиля находились его супруга и маленький ребенок.

Выяснилось, что у мужчины также было просрочено водительское удостоверение. И его автомобиль сотрудники ГИБДД отправили на штрафстоянку, водителю вместе с женой и ребенком пришлось добираться до пункта назначения на такси.

Позже на проспекте Ямашева автоинспекторам попался водитель такси. Полицейские заметили, что передние боковые стекла его авто затонированы. Мужчина очень удивился. По его словам, до этого его в разное время несколько раз останавливали инспекторы ДПС, но никто якобы не обратил внимание на тонировку.

«Это не моя машина, мне ее выдали на работе. Я тогда начальнику сказал про тонировку, но он ответил, что все в пределах нормы. Ездил на ней почти две недели, и ни разу не было никаких нареканий», – рассказал водитель такси Ростислав.

Полицейские заставили таксиста тут же снять тонировочную пленку. Мужчина возражать не стал. За это нарушение ПДД он должен будет заплатить штраф в размере 500 рублей.

Водитель одного из троллейбусов, которого остановили полицейские, ехал по проспекту Ямашева с выключенными фарами. У водителя автобуса инспекторы ДПС нашли дополнительно оборудованное пассажирское сиденье в салоне.

«Водителям общественного транспорта мы уделяем особое внимание. Ведь их нарушения могут нести более тяжкие последствия», – отметил Нияз Яруллин.

Во время рейда автоинспекторы наблюдали за тем, пропускают ли водители пешеходов на дорогах. По словам Нияза Яруллина, наездов на пешеходов, в том числе со смертельным исходом, становится больше. Полицейские просят водителей и пешеходов быть очень внимательными на дорогах.

В итоге за четыре часа рейда полицейские поймали 24 нарушителя, среди которых были те, кто ездил без прав, без страховки, не пристегнутыми ремнями безопасности и с тонированными стеклами авто.

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