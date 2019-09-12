К 2022 году в россияне смогут контролировать данные о своем рабочем стаже онлайн

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). С 2022 года у россиян появится возможность проверить, насколько правильно и точно собирает данные для пенсии ПФР. Подобный онлайн-сервис планирует запустить Министерство труда и социальной защиты РФ. Об этом сообщают «Известия».

«С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР. Чиновники планируют привлекать граждан к этой процедуре с 45 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новшества предусмотрены в рамках сервиса «Пенсия онлайн», который и должен начать свою работу в 2022 году.

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