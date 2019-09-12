Чтобы освободить застрявший палец малыша, казанским спасателям пришлось отгибать дверь лопатой

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Спасатели помогли малышу в Казани, который засунул палец между входной дверью и дверным косяком и застрял, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера утром в МЧС поступило сообщение о том, что в одном из домов на Азата Аббасова двухлетний мальчик застрял пальцем в замочном отверстии двери. Мать не могла самостоятельно помочь сыну, у ребенка началось кровотечение. На место отправились сотрудники ЗПСО № 2», — рассказали в МЧС.

Спасатели отогнули дверь, освободили палец мальчика и оказали ему первую помощь, а затем ребенка обследовали врачи.

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