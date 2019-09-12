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Татар-информ

12 сентября 2019, 08:44

Общество

ВЦИОМ: Более половины россиян считают отечественных программистов лучше американских

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Общество

ВЦИОМ: Более половины россиян считают отечественных программистов лучше американских

Респонденты уверены в престижности профессии программиста.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Более половины (54%) россиян считают отечественных программистов лучше американских, японских и китайских, следует из данных опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает ТАСС.

Респонденты также высоко оценили программистов из США — лучшими их считают 22%. В топ-5 вошли также китайские (14%), японские (10%) и индийские (5%) программисты.

Каждый пятый респондент (19%) уверен, что в России программистов обучают лучше, чем за рубежом. Более четверти (26%) считают, что наоборот — хуже. Чаще всего негативно качество образования программистов в России оценивают молодые люди от 18 до 34 лет. Почти треть россиян уверены в одинаковом качестве образования программистов как в РФ, так и за границей.

Большинство (70%) жителей России считают профессию программиста престижной, однако стали менее уверенными в ее доходности: положительно этот фактор оценили всего 55% (в 2010 году — 69%).

Кроме того, также большинство (85%) опрошенных уверены, что российские программисты могут составить конкуренцию зарубежным коллегам.

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