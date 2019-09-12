Арт-критик расскажет в Казани о новых подходах к искусству фотографии

(Казань,12 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 12 сентября, в казанском Центре современной культуры «Смена» прочитает публичную лекцию под названием «О новом понимании искусства» куратор, арт-критик и теоретик современного искусства, главный редактор портала Photographer.Ru Александр Евангели, сообщает пресс-служба центра.

Выступление преподавателя курса медиатеории в Школе фотографии и мультимедиа имени Родченко будет посвящено «объектно-ориентированной эстетике и новым формам и подходам к фотографическому изображению», отмечают организаторы.

Лекция пройдет в рамках фестиваля искусства и краеведения «Искра». Начнется мероприятие в 19 часов, вход на него будет свободным.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Центре современной культуры «Смена» стартуют циклы публичных лекций о математике и химии.

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