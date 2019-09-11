В Казани вручат премию Ага Хана в области архитектуры

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В Татарском театре оперы и балета им. Мусы Джалиля 13 сентября вручат премию Ага Хана в области архитектуры. На церемонии будет присутствовать принц Карим Ага Хан IV.

Программа развития общественных пространств Республики Татарстан стала лауреатом премии. Это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал. Кроме того, среди победителей оказались проект по возрождению города Мухаррака, образовательный проект Arcadia, Палестинский музей, экосистемный парк Wasit и учебный корпус Университета имени Алиуна Диопа.

Победители разделят между собой призовой фонд в 1 млн долларов США. Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран. По итогам работы жюри в финал вышли 20 проектов из 16 стран.

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