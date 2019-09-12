Принц Ага Хан посетит Болгар и проведет церемонию гашения специальной почтовой марки

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Сегодня принц Карим Ага Хан IV совершит поездку в Болгар. В планах посещение Болгарского городища, Болгарской исламской академии, Белой мечети и проведение церемонии гашения специальной почтовой марки, которую выпустили по случаю присвоения Татарстану премии Ага Хана. В обращение выйдут 150 тыс. экземпляров, а штемпеля специального гашения получат Москва, Казань и Болгар.

В пятницу его высочество планирует принять участие в награждении победителей международной премии Ага Хана в области архитектуры. Церемония состоится в Татарском театре оперы и балета им. Джалиля, на нее приглашены лауреаты и высокие гости.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», одна из крупнейших в мире наград в области архитектуры, учрежденная Ага Ханом IV, в этом году была присуждена в числе 6 проектов-финалистов и масштабной программе развития общественных пространств Татарстана. Ожидается, что республика получит одну шестую часть призового фонда — около 166 тыс. долларов. Часть этих средств пойдет на привлечение в республику экспертов в области исламской архитектуры.

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