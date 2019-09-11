В Нижнекамск приедут пять новых инновационных трамваев стоимостью 27 млн рублей каждый

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Пять новых трамваев стоимостью 27 млн рублей каждый скоро выйдут на городские железные дороги в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Средства на обновление трамвайного депо были выделены из бюджета республики по поручению Рустама Минниханова. Это высокотехнологичные вагоны 71-911 City Star, отличающиеся стопроцентной низкопольностью. На разработку инновационной модели потребовалось несколько лет и 10 млн евро инвестиций.





Трамвай на 80% создан из российских деталей. Из импортного оборудования в подвижном составе – финские двери, чешский двигатель, австрийский редуктор. Остальное – российское, поставляемое 20 компаниями из разных точек страны.



В «Горэлектротранспорте» уточнили, что в салоне несколько камер видеонаблюдения, зарядка для телефонов, комфортабельные сиденья.



«Мы будем пускать новые вагоны по всем маршрутам, в том числе на промзону», – пояснили в организации, отметив, что в основном трамваи запустят на маршрут № 2.



Сейчас в Нижнекамске функционируют 60 вагонов, большая часть из них – еще советского выпуска. По будням на работу выезжает 31 трамвай, из них восемь – низкопольных.

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