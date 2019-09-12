Депутат Госдумы Борис Менделевич выслушает просьбы татарстанцев на общественном приеме в Казани

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы от Татарстан Борис Менделевич проведет общественный прием в Казани 13 сентября, сообщает пресс-служба парламентария.

«Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич встретится с жителями республики. Прием состоится в Региональной общественной приемной председателя партии „Единая Россия“ 13 сентября с 10.00 до 12.00», — говорится в сообщении.

Как пояснил сам депутат, подобные приемы проводятся ежемесячно в рамках региональных недель. «Как правило, часть вопросов удается решить буквально в течение 1-2 дней, над чем-то работаю дольше», — рассказал он.

Так, во время одной из региональных недель к Менделевичу обратились главврачи казанских негосударственных медучреждений с просьбой разрешить негосударственным клиникам делать населению прививки в рамках национального календаря вакцинации. Депутат направил соответствующий запрос Минздрав России и, получив поддержку федерального ведомства, уже работает над подготовкой соответствующего законопроекта.

Жители Казани могут записаться на общественный прием можно по телефону (843) 216-61-41 или по электронной почте boris.mendelevich@mail.ru.

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