В результате «лесной амнистии» площадь лесов РТ сократилась на 30 тысяч квадратных метров

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В результате «лесной амнистии» площадь земель лесного фонда в Татарстане сократилась на 29 тыс. квадратных метров. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала замначальника отдела нормализации баз данных Кадастровой палаты по РТ Ольга Данилова.

«Есть информация об уже исключенных площадях земельных участков из земель лесного фонда. К примеру, в данный момент эта цифра составляет около 29 тыс. квадратных метров. Из них в границу населенных пунктов из земель лесного фонда включены 2 тыс. 88 квадратных метров, в границы земель сельхозназначения — 4 тыс. 166 квадратных метров», — поделилась Данилова.

По ее словам, всего в республике пересечение с лесом имеют более 5 тыс. земельных участков. Суммарная площадь пересечений составляет более 267 тыс. гектаров.

Кроме того, в 2018-2019 годы в ЕГРН были внесены сведения о границах 21 лесничества Татарстана, таких как: Мензелинское, Камское, Лубянское, Заинское, Болгарское и других. В результате чего общая площадь лесничеств была уменьшена на 4 тыс. 244 гектара.

Всего «лесная амнистия» применялась в Республике Татарстан 138 раз, где 85 из них — по инициативе органа регистрации прав, 53 — по инициативе правообладателей земельных участков. Причем Управление Росреестра по РТ не вынесло ни одного решения об отказе в применении «лесной амнистии», добавила замначальника отдела ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по РТ Юлия Макарова.

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