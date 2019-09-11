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Татар-информ

12 сентября 2019, 05:44

Сельское хозяйство

Буинцу присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РТ»

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Сельское хозяйство

Буинцу присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РТ»

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Заслуженное звание Ринат Насыбуллин получил за вклад в обеспечение ветеринарного благополучия республики и многолетний плодотворный труд.

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Заведующий Алькеевским ветеринарным участком Буинского районного государственного ветеринарного объединения Ринат Насыбуллин удостоен почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Буинского района РТ.

Заслуженное звание Ринат Насыбуллин получил за вклад в обеспечение ветеринарного благополучия республики и многолетний плодотворный труд.



Награду буинцу вручал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что весной этого года министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении подписал Президент России – Владимир Путин.

 

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