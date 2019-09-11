Буинцу присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РТ»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Заведующий Алькеевским ветеринарным участком Буинского районного государственного ветеринарного объединения Ринат Насыбуллин удостоен почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Буинского района РТ.



Заслуженное звание Ринат Насыбуллин получил за вклад в обеспечение ветеринарного благополучия республики и многолетний плодотворный труд.





Награду буинцу вручал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что весной этого года министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении подписал Президент России – Владимир Путин.

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