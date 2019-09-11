В Нижнекамске выберут самых умелых «автобабаев» и молодых водителей

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). 14 сентября на базе автошколы ДОСААФ в Нижнекамске состоится соревнование «Автобабай» для мужчин от 60 и женщин от 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Обязательное условие для участия в данном конкурсе – водительское удостоверение категории «В».



18 сентября на базе агропромышленного колледжа проведут конкурс для студенческой молодежи «Автосессия». К участию допускаются молодые водители, стаж вождения которых не более двух лет.

Оба конкурса включают два этапа – теоретическое «Знание ПДД» и практическое «Скоростное маневрирование». В конкурсе «Автобабай» участники проходят маршрут на автомобиле, предоставленном ДОСААФ. Студенты же будут гонять на своих автомобилях, которые поделят на три класса: «мини», «миди», «макси».





«За несдачу экзамена по ПДД права управления транспортным средством не лишат», – подчеркнули организаторы.



За первых три призовых места в конкурсе «Автобабай» подготовлены часы с GPS-трекером, набор инструментов и аварийный набор «Базовый» соотвественно.



Победителям конкурса «Автосессия» вручат внешний аккумулятор BURO 1100 (первое место), портативная колонка DIGMA11 (второе место), адаптер питания автомобильный (третье место).



Кроме того, автоцентр подарит каждому участнику сертификат. Для участия в конкурсе необходимо подать заявки на адрес: gibdd_nk@mail.ru или лично в отделе ГИБДД по адресу: ул. Студенческая, 25 а. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(8555)39-15-51, 8(8555)39-16-50.

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