(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В Менделеевском районе стартовал месячник пожилых людей, пишут «Менделеевские новости».



О проведении мероприятий, проводимых для представителей третьего возраста, доложил заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Айдар Сафаргалин.



На предприятиях, организациях, учреждениях города состоятся встречи с пожилыми людьми за чашкой чая, тематические вечера и концепты, соревнования по плаванию, ретро-дискотеки, выставки, бал ветеранов и многое другое.

«Всего в Менделеевском районе подготовлено более 100 мероприятий в рамках месячника пожилых людей», – отметил представитель исполкома.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани в честь дня пожилых людей 1 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить общие отделения бань.

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