Школьники побывали в комнатах жениха и невесты в новом Дворце бракосочетания Нурлата

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В новом Дворце бракосочетания состоялась первая экскурсия для учеников школы №2 города Нурлат. Мероприятие прошло в рамках добровольческой акции «Осенняя неделя добра – эстафета добрых дел». Об этом сообщает Управление ЗАГС Кабмина РТ.



Экскурсию провели специалисты отдела ЗАГС исполкома Нурлатского района.



Цель мероприятия – расширить знания детей об органах ЗАГС. Школьников познакомили с историей создания органов ЗАГС, а также рассказали о том, какие виды актов гражданского состояния существуют, продемонстрировали, как выглядят бланки свидетельств, рассказали, как формируется архив актовых записей.



В ходе экскурсии дети познакомились с кабинетом, в котором проводится прием граждан, побывали в комнате жениха и невесты, в зале торжественной регистрации брака.



Начальник отдела ЗАГС – Лилия Гумерова отметила, что бракосочетание молодоженов является лишь маленькой частью работы отдела ЗАГС, а в целом – это кропотливый труд, который требует сосредоточенности и внимания.



По словам Лилии Гумеровой, сотрудники ведомства в своей работе должны иметь психологические навыки, так как работают с гражданами в радостные и печальные моменты их жизни, а также обладать навыками архивоведа, иметь юридические знания, особенно в области семейного права.



В завершении встречи в зале торжественной регистрации брака была сделана общая фотография на память.

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