В Мамадыше проведут фестиваль для инвалидов-колясочников «Мой мир без границ»

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Фестиваль для инвалидов-колясочников «Мой мир без границ» состоится в Мамадыше 20 сентября. В событии планируется участие более 300 человек, пишет газета «Нократ».
Организаторы подготовили концертную программу, игры, конкурсы, чаепитие. На главной сцене в сквере «Яшьлек» состоится церемония награждения активных членов общества инвалидов, отличившихся на различных соревнованиях.
Цель фестиваля – повысить социальный статус инвалидов, создать дополнительные стимулы для саморазвития и совершенствования, а также помочь инвалидам-колясочникам достичь равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, активизировать детей и молодежь, привлечь внимание общества к проблемам ежедневного быта инвалидов, реализовать их интеллектуальные и культурные потребности.
Начало фестиваля запланировано на десять часов утра.