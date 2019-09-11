Разиль Валеев: В селе Яна Буляк Тукаевского района будет Центр Ильгама Шакирова

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Народный поэт Татарстана Разиль Валеев на пресс-конференции рассказал о планах создания нового центра народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова в его родном селе Яна Буляк в Тукаевском районе РТ.

«В селе клуб тоже старый, есть постановление о ремонте Дома культуры. Село Яна Буляк действительно станет новым центром Ильгама Шакирова», — сказал Разиль Валеев.

По словам поэта, Ильгам Шакиров символизирует татарское песенное искусство, так же как татарскую поэзию — Габдулла Тукай, музыку — Салих Сайдаш, а национальное изобразительное искусство — Баки Урманче. «Государством разрабатывается программа по увековечению творчества и деятельности Ильгама Шакирова, было такое заседание», — рассказал Разиль Валеев.

«В родном селе Ильгама абый отремонтировали его музей, но там еще есть проблемы: надо дополнять экспозицию, у него и статуса нет. Если это не муниципальный или литературный музей, не будет и экскурсовода, и смотрителя», — пояснил поэт.

Разиль Валеев также отметил, что с этими вопросами он обращался к руководству республики. «На данный момент по этому вопросу работы начались, готовят проект», — сказал он.

«Если мы сегодня задумываемся о будущем татарского народа, конечно, его нельзя представить без Ильгама Шакирова. Без языка нет нации, нация не может быть без творчества, без “моң”. Даже те, кто не знает языка, с гордостью заявляют, что они татары, и поют по-татарски», — добавил Разиль Валеев.

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