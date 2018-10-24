«Нефтехимик» выиграл второй домашний матч подряд: хозяева вновь не пропустили ни одной шайбы

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня прекрасно провел и второй домашний матч в сезоне, уверенно обыграв на родном льду одного из грандов российского хоккея «Металлург» из Магнитогорска со счетом 3:0.

После красивой победы позавчера над рижским «Динамо» со счетом 4:0 сегодня «Нефтехимик» добился уверенной и не менее красивой победы на родном льду в споре с именитой «Магниткой», не позволив сопернику ни разу отличиться.

Сразу скажем, что на судьбу встречи вполне могла повлиять рокировка на тренерском мостике уральцев, на днях главным тренером «Металлурга» вместо чеха Яндача стал россиянин Воробьев, что не могло не отразиться на действиях магнитогорцев.

И все же именно уверенная игра нижнекамцев послужила залогом победы. Уже через три с небольшим минуты после начала матча канадский легионер хозаяев Зак Митчелл забросил первую шайбу, он забивает третий матч кряду, 1:0. Оговоримся, что сегодня, в отличие от предыдущей игры с рижанами, нижнекамцам ни разу не удалось реализовать численное преимущество. Но и голов в равных составах хозяевам хватило для итогового успеха.

Во втором периоде игра ожидаемо обострилась, но забить никому не удалось. Поэтому судьба встречи была решена в заключительной двадцатиминутке, в ходе которой нижнекамцы закрепили свой успех. Сначала свою первую шайбу в сезоне и в рамках КХЛ забросил Тимур Хафизов, а за пять минут до финального свистка отличился Павел Порядин, ставший в этом сезоне палочкой-выручалочкой «Нефтехимика», он забивает уже четвертый матч подряд! Как ни старались уральцы спасти игру, ничего у них не получилось, нижнекамцы отстояли свое преимущество, одержав вторую домашнюю победу подряд и третью в первых пяти матчах.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили: Митчелл (4), Хафизов (42), Порядин (56). Штраф: 12-10.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 14 сентября дома с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.