WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

11 сентября 2019, 21:54

Наука и образование

Входящую в полилингвальный комплекс школу в Елабуге планируют построить к осени 2020 года

Рекомендуем

Наука и образование

Входящую в полилингвальный комплекс школу в Елабуге планируют построить к осени 2020 года

На текущий момент строители завершают забивку свай для фундамента.

(Елабуга, 11 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В 4-м микрорайоне Елабуги завершается первый этап строительства новой школы на 1224 места, входящей в полилингвальный комплекс «Алабуга». Сегодня строители завершают забивку свай для фундамента. Об этом сообщили в Департаменте строительства при исполкоме ЕМР.

Следующий этап работ — заливка фундамента.

«Сейчас завершаются работы свайного поля, бетонная подготовка и дальше начнем заливать фундамент. Все подготовительные работы практически завершены», — рассказал начальник строительного участка Дилюс Файзрахманов. 

Объект будет представлять собой трехэтажную школу с двумя бассейнами. Согласно проекту, здание будет состоять из четырех блоков, в которых расположатся около 50 классов, предметных кабинетов, а также два бассейна, актовый зал, библиотека и столовая. Работы выполняются за счет республиканского бюджета. Общая сумма средств — более 1 млрд руб.

Новая школа будет третьим уровнем полилингвального образовательного комплекса «Алабуга», который включает еще три базовых детских сада с ранним изучением английского языка и технического творчества, а также начальную школу. Как сообщили сегодня в Управлении образования, полилингвальная школа будет принимать детей с 5-го класса на основе результатов всероссийских проверочных работ и внутренних диагностик школы.

Комплекс будет работать по принципу «Школа полного дня». Так, во второй половине дня школьники смогут заниматься в химических лабораториях и технических мастерских, также планируется открытие профильных классов по направлениям, востребованным резидентами ОЭЗ «Алабуга». 

Завершить строительство школы планируется к сентябрю следующего года. 

Всего к 2022 году в Татарстане планируют открыть шесть полилингвальных комплексов. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Бавлинский детский сад с яслями капитально отремонтировали за 33 млн рублей
Новости дня
23:06
Челнинский спектакль «Жил-был Пес» прошел во второй этап фестиваля «Театральное Приволжье»

Члены жюри высоко оценили спектакль студии РИФ.

22:44
«Нефтехимик» выиграл второй домашний матч подряд: хозяева вновь не пропустили ни одной шайбы

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 14 сентября дома с «Автомобилистом» из Ека

22:32
На закрытии «Зеленого фитнеса» в Казани проведут массовую зарядку и танцевальные уроки

На протяжении трех месяцев в 11 общественных пространствах Казани проходили тренировки по йоге, зумбе, бегу, кроссфиту и танцам.

22:02
В театре Камала состоится премьерный показ трех спектаклей по произведениям молодых авторов

Зрители увидят «Парковку» Сюмбель Гаффаровой, «Ишеклэр» Энже Гиззатовой и «Туман» Гузель Сагитовой.

21:54
Входящую в полилингвальный комплекс школу в Елабуге планируют построить к осени 2020 года

На текущий момент строители завершают забивку свай для фундамента.

21:40
Татарстанцев приглашают принять участие в экологическом квесте «Следы присутствия»

Сбор участников состоится в 10.30 у лыжной базы по ул. Дубравная.

21:20
День независимости Узбекистана отпразднуют в Казанской ратуше

В честь знаменательной даты состоится концерт с участием узбекских артистов и ансамблей.

21:04
Участники акции ко Всемирному дню донора костного мозга пополнили банк крови почти на 55 литров

Всего в акции принял участие 121 донор.

20:58
Казанских школьников научат сортировать отходы, экономить ресурсы и заботиться об окружающей среде

Экоэкскурсии проводятся по вторникам и пятницам в 15.00. Принять участие могут школьники 1-7 классов, их родители и классные руководители.

20:38
В Париже покажут фильмы-победители молодежного кинофестиваля в Казани

Организует показы картин на Фестивале русского кино в столице Франции член жюри прошедшего XI ММК Коринна Нестерская.

20:20
Автоград присоединится ко Всемирному дню чистоты и проведет два экоквеста

Мероприятия пройдут 14 и 21 сентября.

20:04
Фарид Мухаметшин возглавил медиарейтинг глав заксобраний регионов РФ

Руководитель татарстанского парламента опередил председателя Заксобрания Иркутской области Сергея Сокола.

19:48
Казанцы дали своим малышам имена Тигран, Бэлла, Гамлет

Всего за прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 232 мальчиков и 248 девочек.

19:36
Определилось точное время кубковых матчей «КАМАЗа» и «Рубина»

Все первые игры 1/16 финала Кубка России пройдут 25 сентября.

19:20
Бавлинский детский сад с яслями капитально отремонтировали за 33 млн рублей

На ремонт дошкольного учреждения из республиканского бюджета было выделено 20 млн рублей, из муниципального бюджета – 13 млн рублей.

19:02
В казанском сервисе доставки еды опровергли информацию о забастовке своих курьеров

Сеть доставки еды Delivery Club сообщила, что увольнение сотрудников связано с изменением системы оплаты труда.

18:48
Татарстанские школьники стали чаще переходить на домашнее обучение

Анализ результатов ГИА и ЕГЭ показал, что результаты экстернов значительно хуже, чем у обучающихся очно школьников.

18:36
Россельхознадзор РТ: Качество товарного меда Татарстана подтвердили в лабораториях Москвы

Произведенный в республике мед регулярно исследуется в лабораториях регионов.

18:30
Мухаметшин заявил о желании татарстанцев пересмотреть закон об адресной соцпомощи

Власти республики должны собирать предложения для улучшения закона об адресной социальной поддержке, считает председатель татарстанского парламента.

18:10
Минтимер Шаймиев встретил в аэропорту «Казань» принца Карима Ага Хана IV

Программа развития общественных пространств Татарстана вошла в число лауреатов международной премии в области архитектуры.

17:54
Песошин: Рост бюджета Фонда ОМС на 2,9 млрд рублей позволит обеспечить снижение смертности

Расходы Фонда обязательного медицинского страхования Татарстана в текущем году прогнозируются в объеме 54,2 млрд рублей.

17:50
«Мы к домам подплывали на лодках»: жители Мамадыша благодаря ФЦП спасены от половодья

В Мамадыше проведен капремонт ГТС на Вятке, проводится дноуглубление Ошмы и расчистка дна озера.

17:41
За уклонение от уплаты налогов и кредита приставы изъяли грузовик челнинца

Мужчина уклонялся от уплаты долга в 300 тысяч рублей.

17:40
Клиенты ВТБ в ПФО на 42% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
17:34
Звезда казанских автобусов пес Тайсон потерялся, так как неизвестные сорвали с него ошейник

По словам покровительницы собаки, в последний раз Тайсона видели в автобусе без ошейника, после чего звонки о его местонахождении прекратились.

События