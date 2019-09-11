Входящую в полилингвальный комплекс школу в Елабуге планируют построить к осени 2020 года

(Елабуга, 11 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В 4-м микрорайоне Елабуги завершается первый этап строительства новой школы на 1224 места, входящей в полилингвальный комплекс «Алабуга». Сегодня строители завершают забивку свай для фундамента. Об этом сообщили в Департаменте строительства при исполкоме ЕМР.

Следующий этап работ — заливка фундамента.

«Сейчас завершаются работы свайного поля, бетонная подготовка и дальше начнем заливать фундамент. Все подготовительные работы практически завершены», — рассказал начальник строительного участка Дилюс Файзрахманов.

Объект будет представлять собой трехэтажную школу с двумя бассейнами. Согласно проекту, здание будет состоять из четырех блоков, в которых расположатся около 50 классов, предметных кабинетов, а также два бассейна, актовый зал, библиотека и столовая. Работы выполняются за счет республиканского бюджета. Общая сумма средств — более 1 млрд руб.

Новая школа будет третьим уровнем полилингвального образовательного комплекса «Алабуга», который включает еще три базовых детских сада с ранним изучением английского языка и технического творчества, а также начальную школу. Как сообщили сегодня в Управлении образования, полилингвальная школа будет принимать детей с 5-го класса на основе результатов всероссийских проверочных работ и внутренних диагностик школы.

Комплекс будет работать по принципу «Школа полного дня». Так, во второй половине дня школьники смогут заниматься в химических лабораториях и технических мастерских, также планируется открытие профильных классов по направлениям, востребованным резидентами ОЭЗ «Алабуга».

Завершить строительство школы планируется к сентябрю следующего года.

Всего к 2022 году в Татарстане планируют открыть шесть полилингвальных комплексов.

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