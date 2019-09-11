Автоград присоединится ко Всемирному дню чистоты и проведет два экоквеста

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах вновь пройдут «Чистые игры». Два масштабных экологических квеста с призами и подарками состоятся 14 и 21 сентября. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.



В течение двух часов участники будут соревноваться в количестве собранных отходов и разгадывать загадки. За проделанный объем работы начисляются баллы, также участников будут награждать за необычные находки.



Школьно-студенческие «Чистые Игры» начнутся в девять утра на Набережной имени Ф. Табеева. Учащиеся средних и высших учебных заведений, желающие поучаствовать в соревнованиях, должны пройти регистрацию по ссылке https://cleangames.ru/events/NCh3.



В каждой команде могут участвовать не более пяти человек, как правило, это четырех учащихся и один учитель.



21 сентября в Новом городе пройдут уже семейные «Чистые Игры». К участию приглашаются челнинцы всех возрастов (обязательным условием является участие как минимум одного человека старше 18 лет). Регистрация осуществляется по ссылке: https://cleangames.ru/events/NCh4.



В прошлом году в «Чистых играх» приняли участие более ста человек, они собрали свыше трех тонн отходов. Весь собранный материал был передан на переработку.

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