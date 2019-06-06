Фарид Мухаметшин возглавил медиарейтинг глав заксобраний регионов РФ

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин занял первое место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ за август 2019 года. Информацию представила компания «Медиалогия».

Медиаиндекс спикера республиканского парламента превысил 10,1 тыс. На третье место рейтинга поднялся с разницей в шесть пунктов по сравнению с прошедшим месяцем председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

В комментарии к рейтингу отмечается, что высокая упоминаемость Фарида Мухаметшина в медиапространстве связана с ситуацией вокруг проекта федерального закона «Празднование Стояния на Угре».

«Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин подписал и направил в Государственную Думу отрицательный отзыв на проект федерального закона об установлении памятной даты России „11 ноября — День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год)“», — отмечается в сообщении «Медиалогии».

Также среди основных событий с участием спикера республиканского парламента — встреча с финалистами общественного-политического проекта «ПолитЗавод» и зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан в Тюлячинском районе.

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