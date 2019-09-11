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Татар-информ

11 сентября 2019, 19:36

Спорт

Определилось точное время кубковых матчей «КАМАЗа» и «Рубина»

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Спорт

Определилось точное время кубковых матчей «КАМАЗа» и «Рубина»

Все первые игры 1/16 финала Кубка России пройдут 25 сентября.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня Российский футбольный союз определился с первыми матчами 1/16 финала Кубка России. Все игры пройдут 25 сентября на полях команд ФНЛ (первой лиги).

25 сентября челнинский «КАМАЗ» в 18:30 встретится на своем поле с московским «Спартаком». А через полчаса, в 19.00, в подмосковных Химках в спор за выход в 1/8 финала с одноименной командой вступит казанский «Рубин», обладатель Кубка страны 2012 года. Семь лет назад казанцы в финальном матче в Екатеринбурге с минимальным счетом 1:0 (гол забил Роман Еременко) обыграли столичное «Динамо». Этот Кубок России до сих пор является единственным в активе «Рубина».

«КАМАЗ» в кубковых турнирах далеко не проходил.

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