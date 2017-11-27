Татарстанские школьники стали чаще переходить на домашнее обучение

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане выросло число школьников, обучающихся в форме самообразования. В сравнении с минувшим годом в 2019 году на домашнее обучение перешли в 1,5 раза больше детей, сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

«Согласно предоставленным муниципальными органами управления образованием данным, общее число детей, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в семейной форме и в форме самообразования, возросло и составляет 1535 человек (2018 году — 1043 человека)», — отметили в пресс-службе.

Согласно анализу результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проводил Республиканский центр мониторинга качества образования совместно с районными управлениями, результаты обучающихся дома школьников ниже, чем тех, которые получают образование в учебных учреждениях.

«Качество результатов ГИА и ЕГЭ экстернов, осваивавших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в семейной форме и в форме самообразования, ниже по сравнению со школьниками, которые обучаются в очной форме», — подчеркнули в Минобре РТ.

Так, разница в результатах ЕГЭ по русскому языку в 2019 году составляет более 9 баллов: средний балл экстернов — 65, по РТ — 74. Профильную математику школьники, обучающиеся самостоятельно сдали более чем на 14% хуже: экстерны — 49 балла, по РТ — 63 балла. Самый большой отрыв в биологии и химии — 15 и 21 балл соответственно

Тенденция роста числа школьников, переходящих на домашнее обучение, наблюдается не только в Татарстане, но и повсеместно в России. Согласно исследованию глобальной образовательной конференции EdCrunch, самообразование в новом учебном году получают около 100 тыс. российских школьников, сообщает РИА «Новости».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.