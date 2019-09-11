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Татар-информ

11 сентября 2019, 18:30

Официальная хроника

Мухаметшин заявил о желании татарстанцев пересмотреть закон об адресной соцпомощи

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Официальная хроника

Мухаметшин заявил о желании татарстанцев пересмотреть закон об адресной соцпомощи

Фото: tatarstan.ru

Власти республики должны собирать предложения для улучшения закона об адресной социальной поддержке, считает председатель татарстанского парламента.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане необходимо пересмотреть поправки в закон об адресной социальной поддержке. Об этом на заседании в Доме Правительства РТ заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Это (принятие закона в прошлом году — прим. Т-и) вызвало всплеск просьб у граждан о возвращении к этому вопросу — персонифицированном подходе для конкретных людей», — сказал он.

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Спикер республиканского парламента уже обсудил этот вопрос с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Властям РТ под силу решить этот вопрос, выразил уверенность Мухаметшин. 

«Давайте будем собирать предложения», — обратился он к собравшимся.

Напомним, с этого года владельцы новых автомобилей, больших квартир и земель из Татарстана больше не могут претендовать на социальную поддержку.

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«Законопроект не только совершенствует процедуру проверки доходов граждан при обращении в органы социальной защиты за помощью — льготами и выплатами, но и учитывает уровень их имущественной обеспеченности. Так, жилая площадь не должна превышать более 40 квадратных метров на одного члена семьи. Если семья из трех человек имеет в собственности жилье общей площадью более 120 квадратных метров, то она не может претендовать на меры социальной поддержки», — рассказывала ИА «Татар-информ» министр труда РТ Эльмира Зарипова.

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